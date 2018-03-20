Выходные на родине Деда Мороза разыграют на выставке «Ворота Севера»

Гости из разных районов Северо-Запада будут удивлять посетителей Межрегиональной туристской выставки. Она пройдет 13 и 14 апреля в Вологде в 17-й раз. Демонстрационные площадки туристических организаций, зона деловых контактов, обучающих семинаров расположатся в Русском доме.

Сделать оригинальные фотоснимки в ретро стиле можно будет в фотосалоне у стенда усадьбы Брянчаниновых. Белозерск представит театрализованную постановку по мотивам фильма «Калина красная». Гости из Харовска научат технике местной росписи и поведают «Сказ про расписного льва».

Удивят и юных посетителей: «живой» динозавр, аттракцион «Angry Birds», уроки кружевоплетения и рисования песком, уроки толерантности, экскурсия в темноте «Мир без света». А любителей традиций ждет выставка-ярмарка народных художественных промыслов и ремесел.

Кульминацией для гостей мероприятия станет розыгрыш призов, который состоится 14 апреля в 14 часов на главной сцене выставочного комплекса «Русский дом». Счастливчики получат путешествия по Вологодчине билеты в музеи, ужины в популярных ресторанах Вологды, чемодан для путешествий. Пройдет и розыгрыш продуктового набора «Настоящий Вологодский продукт». Главный приз — выходные на родине Деда Мороза.

До 10 апреля продолжается прием заявок на конкурс ремесленников. В рамках выставки выберут лучшие туристические сувениры.