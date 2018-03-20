Ещё
Выходные на родине Деда Мороза разыграют на выставке «Ворота Севера»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Выходные на родине Деда Мороза разыграют на выставке «Ворота Севера» 

Вологда.рф 6 часов назад
Фото: Вологда.рф
Гости из разных районов Северо-Запада будут удивлять посетителей Межрегиональной туристской выставки. Она пройдет 13 и 14 апреля в Вологде в 17-й раз. Демонстрационные площадки туристических организаций, зона деловых контактов, обучающих семинаров расположатся в Русском доме.
Сделать оригинальные фотоснимки в ретро стиле можно будет в фотосалоне у стенда усадьбы Брянчаниновых. Белозерск представит театрализованную постановку по мотивам фильма «Калина красная». Гости из Харовска научат технике местной росписи и поведают «Сказ про расписного льва».
Удивят и юных посетителей: «живой» динозавр, аттракцион «Angry Birds», уроки кружевоплетения и рисования песком, уроки толерантности, экскурсия в темноте «Мир без света». А любителей традиций ждет выставка-ярмарка народных художественных промыслов и ремесел.
Кульминацией для гостей мероприятия станет розыгрыш призов, который состоится 14 апреля в 14 часов на главной сцене выставочного комплекса «Русский дом». Счастливчики получат путешествия по Вологодчине билеты в музеи, ужины в популярных ресторанах Вологды, чемодан для путешествий. Пройдет и розыгрыш продуктового набора «Настоящий Вологодский продукт». Главный приз — выходные на родине Деда Мороза.
До 10 апреля продолжается прием заявок на конкурс ремесленников. В рамках выставки выберут лучшие туристические сувениры.
Вологда.рф: последние новости
В первой всероссийской телевизионной битве экскурсоводов победила вологжанка Первые воспитанники «Воробушка» познакомились сегодня с воспитателями Наблюдатель от КПРФ Галина Гребуцкая: «На участки вологжане приходили вместе с детьми и объясняли им, что такое выборы»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что шептал Нед Старк перед казнью3
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца13
Сериалы 90-х, которые мы никогда не забудем5
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Названы города мира с самым дорогим жильем
Видео
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
Кино
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение