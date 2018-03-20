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На выставке в Ставрополе покажут найденное археологами золото
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На выставке в Ставрополе покажут найденное археологами золото 

«Это Кавказ» 5 часов назад
В Ставропольском государственном музее-заповеднике 22 марта откроется выставка «Сокровища археологии». Особое место среди экспонатов займут золотые украшения, в том числе из кургана «Ипатовской принцессы».
На выставке будут представлены археологические коллекции из фондов музея, а также переданные на постоянное хранение коллекциями компании «Наследие», собранные в ходе археологических спасательных работ в 1990—2000-х годах.
Особый интерес представляют ценные археологические находки, особенно золотые, которые до этого подлежали лишь фондовому хранению. В их числе — украшения знатной гуннской дамы, предметы погребального комплекса «Ипатовской принцессы», фрагмент шелковой ткани, находки из могильников Новопавловский и Джухта золотоордынского времени, хазарское золото из археологических раскопок возле села Садовое, золотая фибула-брошь с фигурками отдыхающих ланей
III—I вв.
еков до нашей эры и другие.
Кроме того, посетители смогут увидеть древние предметы вооружения, быта, культа, игр, письменности, сообщается на сайте музея.
Выставка «Сокровища археологии» будет работать до конца 2018 года.
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