На выставке в Ставрополе покажут найденное археологами золото

В Ставропольском государственном музее-заповеднике 22 марта откроется выставка «Сокровища археологии». Особое место среди экспонатов займут золотые украшения, в том числе из кургана «Ипатовской принцессы».

На выставке будут представлены археологические коллекции из фондов музея, а также переданные на постоянное хранение коллекциями компании «Наследие», собранные в ходе археологических спасательных работ в 1990—2000-х годах.

Особый интерес представляют ценные археологические находки, особенно золотые, которые до этого подлежали лишь фондовому хранению. В их числе — украшения знатной гуннской дамы, предметы погребального комплекса «Ипатовской принцессы», фрагмент шелковой ткани, находки из могильников Новопавловский и Джухта золотоордынского времени, хазарское золото из археологических раскопок возле села Садовое, золотая фибула-брошь с фигурками отдыхающих ланей

III—I вв.

еков до нашей эры и другие.

Кроме того, посетители смогут увидеть древние предметы вооружения, быта, культа, игр, письменности, сообщается на сайте музея.

Выставка «Сокровища археологии» будет работать до конца 2018 года.