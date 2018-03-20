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Школьники из района Люблино побывали на обзорной экскурсии в Третьяковской галерее
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Школьники из района Люблино побывали на обзорной экскурсии в Третьяковской галерее 

Управа района Люблино 5 часов назад
Фото: Мое Люблино
Воспитанники школы №2121, которая расположена в районе Люблино, стали участниками обзорной экскурсии по Третьяковской галерее. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Ребятам рассказали об истории создания галереи и самых известных картинах: Васнецова, Шишкина, Левитана, Айвазовского, Серова. Находясь в зале с картинами Виктора Васнецова, дети пытались догадаться, спасутся ли Иван и прекрасная Елена, изображенные на картине «Иван-царевич на сером волке». В этом им помогал символизм, который использовал автор. Также они пытались найти четвертого сказочного персонажа, изображенного на этом полотне, — сказал представитель школы.
Напомним, что школа №2121 имени Куркоткина расположена по адресу Ставропольская улица, дом 20. (мю)
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