Школьники из района Люблино побывали на обзорной экскурсии в Третьяковской галерее

Воспитанники школы №2121, которая расположена в районе Люблино, стали участниками обзорной экскурсии по Третьяковской галерее. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения. — Ребятам рассказали об истории создания галереи и самых известных картинах: Васнецова , Шишкина, Левитана, Айвазовского, Серова. Находясь в зале с картинами Виктора Васнецова, дети пытались догадаться, спасутся ли Иван и прекрасная Елена, изображенные на картине «Иван-царевич на сером волке». В этом им помогал символизм, который использовал автор. Также они пытались найти четвертого сказочного персонажа, изображенного на этом полотне, — сказал представитель школы. Напомним, что школа №2121 имени Куркоткина расположена по адресу Ставропольская улица, дом 20. (мю)