Суздальские мастера представят работы в Доме Палибина

22 марта в 16:00 в Доме Палибина откроется уникальная выставка, на которой будут представлены работы выпускников знаменитого Суздальского училища, филиала Санкт-Петербургского государственного института культуры.

Это училище и столичный Государственный научно-исследовательский институт реставрации связывают годы дружбы и сотрудничества. И работы «суздальцев» выставляются в выставочном зале ГосНИИР не первый раз.

На выставке будут представлены отреставрированные иконы, копии музейных памятников и авторские работы, сделанные студентами на учебных занятиях по традиционным художественным технологиям. К примеру, из современных материалов, но в технике начала XIX века, которую и возродили в Суздальском филиале, выполнены венчальные наборы (флер-д'оранж), восковые букеты для венчальных свечей жениха и невесты. И вообще, все предметы архитектурного и музейного металла, представленные на выставке, демонстрируют технологии и рецепты старых мастеров.

Студенты, работая в технике эмали, гравировки, чеканки, филиграни, сами варят смолу с добавлением канифоли, воска и других компонентов. А для работы используют инструменты, которые изготавливают сами, предварительно изучив образцы инструментов старых мастеров городов Суздаля, Костромы и Ярославля.

Традиционно в училище ведется преподавание по восьми специализациям, среди которых реставрация, консервация произведений декоративно-прикладного искусства и графики, произведений станковой живописи, книг… Недавно появилось и еще одно направление: обучение студентов консервации произведений декоративно-прикладного искусства из керамики.

За 38 лет Суздальским училищем было выпущено около 1000 специалистов-реставраторов, дизайнеров, художников, успешно работающих в нашей стране, странах ближнего и дальнего зарубежья.

* Открытие экспозиции состоится 22 марта в 16:00 в выставочном зале ГосНИИР в Доме Палибина (ул. Бурденко, 23). Выставка будет работать до 19 апреля 2018 года с 11 до 20 часов, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. Вход бесплатный.