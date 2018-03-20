В «МРЦ» наградили участников выставки «Ямальский калейдоскоп»

18 марта 2018 года закрылась выставка творческих работ жителей Ноябрьска и Муравленко «Ямальский калейдоскоп». По традиции в день закрытия выставки объявили призёров городского конкурса, который проходил в рамках выставки.

По его условиям горожане могли выбрать кому достанется приз зрительских симпатий в 2-х номинациях: профессионалы и самобытные художники Среди 45 художников и мастеров жители Ноябрьска выделили Евгения Ильина , как профессионала, Нонна Матющенко получила приз за самобытные работы.

Всего на выставке представили 155 работ в разных техниках. Самая яркая это вышитый аналог картины «Сикстинской мадонны» Рафаэля. Кроме того в экспозиции можно насладиться красочными натюрмортами, живыми пейзажами, традиционными куклами, аксессуарами валяными из шерсти, гипсовыми, пластиковыми и текстильными изделиями.

Выставка проходила с 1 по 18 марта 2018 года в честь прихода весны для того, чтобы в очередной раз продемонстрировать таланты жителей Ямала.

Вышитая копия миравого шедевра