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Вот это подарок! В музей маленького шурышкарского села местный житель принес череп носорога
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Вот это подарок! В музей маленького шурышкарского села местный житель принес череп носорога 

ИА Север-Пресс 4 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
В селе Горки передвижной выставочный проект «Каслающий музей» Шурышкарского музейного комплекса имени Григория Пузырева получил в подарок 25 целых и фрагментированных костей ископаемых животных от Константина Елемесова. Самым ярким экспонатом коллекции является череп шерстистого носорога, — сообщила директор комплекса Анна Брусницына.
«Мы традиционно зимой выезжаем по селам нашего района с проектом «Каслающий музей». Сегодня экспозиция развернулась в Горках, к нам пришел Константин Николаевич Елемесов и предложил музею кости ископаемых животных. Кости разные, их когда-то давно собирали его дети на берегу Большой Оби в окрестностях села Горки, они уже взрослые, а коллекция осталась. Есть кости мамонта, шерстистого носорога и много других, которые предстоит еще определить. Коллекция ценная, у нас не было в фондах музея костей носорога, это редкая находка, она подлежит реставрации. Челюсть большая, сантиметров 40-45, состоит из двух фрагментов. Подчеркну, что Константин Николаевич передал эти находки музею безвозмездно», — прокомментировала Анна Брусницына.
Напомним, районный историко-краеведческий музей создан 24 апреля 1985 года решением исполкома райсовета. 6 марта 1986 года музей открыт для посетителей в бывшем здании Районного комитета КПСС. Музей работает в режиме сменных выставок.
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