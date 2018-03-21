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В районе Марьино вспомнили поэтические произведения о природе
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В районе Марьино вспомнили поэтические произведения о природе 

Управа района Марьино 6 часов назад
Фото: Новые печатники
Литературный час, посвященный изображению образов природы в поэтических произведениях русских авторов, состоялся в библиотеке №133 района Марьино.
— Поэты и художники, изображая картины природы, выражают свои чувства и настроение различными средствами, и все они вызывают сопереживание у читателей и зрителей, — отметили в библиотеке.
На мероприятии участники перечитали стихотворения русских поэтов о природе и познакомились с весенними пейзажами Левитана, Саврасова и других художников.
Библиотека №133 расположена по адресу: улица Братиславская, дом 19, корпус 1. (то)
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