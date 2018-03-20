Стрит-арт: бессмысленные рисунки или действенный способ украсить серые здания?

Стрит-арт — это веяние в современном изобразительном искусстве, которое стало развиваться по всему миру в конце 20 века. Совсем недавно оно дошло и до Курска. И теперь все чаще можно увидеть разрисованные фасады школ, библиотек, стен в подземных переходах на улицах города.

Мы поинтересовались у местных жителей, как они относятся к расписным стенам зданий в родном городе.

Наталья, 30 лет:

«По моему мнению, творческие изображения на стенах зданий облагораживают потускневшие и запыленные дома. Сочные краски и интересные рисунки дают зданиям вторую жизнь, привлекая внимание прохожих и радуя их глаз, если изображения не носят пропагандистский характер. Я считаю, что улицам города не хватает такой самобытности и уникальности, поэтому стоит поощрять стрит-арт и разрешать талантливым людям в благих целях делится своим талантом с жителями города».

Валентина, 60 лет:

«Я считаю, что это способ недооцененных художников показать себя или бездельников, которым некуда деть свой талант. Но это и красиво, украшает город и добавляет красок в серые будни».

Владимир, 25 лет:

«Художники закрашивают серые, безликие стены, и они становятся яркие и привлекают внимание всех проходящих мимо. Что здесь плохого? Также это способ выражения свободы художника, который независим от мнений окружающих».

Администрация города поощряет такое искусство и способствует развитию стрит-арта на улицах Курска. Более того, в сентябре 2017 года в городе был запущен фестиваль-конкурс молодежных арт-объектов «#Навстречу1000-летию», который планируется проводить ежегодно до 2032 года. Организатором конкурса выступило Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска при поддержке комитета архитектуры и градостроительства города Курска и общественных организаций и объединений.

Благодаря этой инициативе в областном центре появятся современные арт-объекты.

Текст и фото: Арина Панова.