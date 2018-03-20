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В центре культуры и искусств «Щукино» строители приступили к отделочным работам
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В центре культуры и искусств «Щукино» строители приступили к отделочным работам 

Управа района Щукино 3 часа назад
Фото: Управа района Щукино
Как сообщается в пресс-службе столичного Департамента строительства, в строящемся центре культуры и искусств «Щукино» начались отделочные работы.
— Центр откроется в конце текущего года. В настоящее время на объекте завершено возведение конструктива здания, выполнено более половины фасадных работ, строители приступили к отделочным работам. Продолжается перекладка инженерных коммуникаций, — рассказал руководитель Департамента Андрей Бочкарев.
Напомним, здание центра культуры и искусств строят на месте снесенного Дома культуры «Октябрь» по адресу: ул. Маршала Малиновского, вл. 7. Оно будет рассчитано на одновременное посещение 500 человек. В центре будут проходить занятия по разным направлениям художественного и научно-технического творчества, а также культурно-массовые мероприятия. Также в нем откроют киноконцертный зал и оборудуют пространство для выставок. На первом этаже будут холл с гардеробом, пост охраны и буфет. Для маломобильных посетителей установят лифты и пандусы, а перед лестницами уложат тактильное покрытие. (вт)
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