В центре культуры и искусств «Щукино» строители приступили к отделочным работам

Как сообщается в пресс-службе столичного Департамента строительства, в строящемся центре культуры и искусств «Щукино» начались отделочные работы.

— Центр откроется в конце текущего года. В настоящее время на объекте завершено возведение конструктива здания, выполнено более половины фасадных работ, строители приступили к отделочным работам. Продолжается перекладка инженерных коммуникаций, — рассказал руководитель Департамента Андрей Бочкарев

Напомним, здание центра культуры и искусств строят на месте снесенного Дома культуры «Октябрь» по адресу: ул. Маршала Малиновского, вл. 7. Оно будет рассчитано на одновременное посещение 500 человек. В центре будут проходить занятия по разным направлениям художественного и научно-технического творчества, а также культурно-массовые мероприятия. Также в нем откроют киноконцертный зал и оборудуют пространство для выставок. На первом этаже будут холл с гардеробом, пост охраны и буфет. Для маломобильных посетителей установят лифты и пандусы, а перед лестницами уложат тактильное покрытие. (вт)