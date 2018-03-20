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Солнечные полотна Ван Гога увидели посетители центра соцобслуживания Коптева
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Солнечные полотна Ван Гога увидели посетители центра соцобслуживания Коптева 

Управа района Коптево города Москвы 3 часа назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Во вторник, 13 марта, в ТЦСО «Коптево» вспомнили картины знаменитого Винсента Ван Гога. Встреча «В желтом цвете вдохновенья…» была организована при участии сотрудников библиотеки №46.
— Гости увидели видео-презентацию о творчестве художника, — рассказал один из организаторов. — Жёлтый — любимый цвет Ван Гога. Этот цвет живёт в его картинах — в жёлтых подсолнухах, в желтизне колосьев, в жёлтом цвете всего ландшафта во время сбора урожая, в свете солнца.
Мероприятие прошло по адресу: пр. Черепановых, д.22. (жм)
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