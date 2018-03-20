Солнечные полотна Ван Гога увидели посетители центра соцобслуживания Коптева

Во вторник, 13 марта, в ТЦСО «Коптево» вспомнили картины знаменитого Винсента Ван Гога. Встреча «В желтом цвете вдохновенья…» была организована при участии сотрудников библиотеки №46.

— Гости увидели видео-презентацию о творчестве художника, — рассказал один из организаторов. — Жёлтый — любимый цвет Ван Гога. Этот цвет живёт в его картинах — в жёлтых подсолнухах, в желтизне колосьев, в жёлтом цвете всего ландшафта во время сбора урожая, в свете солнца.

Мероприятие прошло по адресу: пр. Черепановых, д.22. (жм)