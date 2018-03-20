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Народный художник России Александр Бурганов отмечает 83-летие
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Народный художник России Александр Бурганов отмечает 83-летие 

Информационный портал Департамента культуры города Москвы 3 часа назад
Фото: Информационный портал Департамента культуры города Москвы
20 марта народному художнику России Александру Бурганову исполнилось 83 года.
Александр Бурганов — скульптор, лауреат государственной премии СССР, действительный член Российской академии художеств. Он известен своими работами в монументальной и станковой скульптуре и графике, автор литературных произведений, научных статей и монографий по теории изобразительного искусства. Работы именинника украшают улицы и площади российских и зарубежных городов.
Бурганов родился в Баку в 1935 году. Окончил Московское высшее художественно-промышленное училище, после чего начал там преподавать. Многие его ученики стали известными скульпторами. Среди них — народные и заслуженные художники России, академики, лауреаты международных и российских премий.
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