В Китайском культурном центре в САО пройдет выставка «Все краски Китая. Взгляд молодого художника из России»

Интересно, что думает молодой российский художник о Китае, о его традициях, нравах; каково отношение к этой загадочной стране студентов и выпускников российских художественных колледжей и вузов.

В Китайском Культурном Центре в апреле 2018 года Творческое объединение «Время молодых XXI» покажет пейзажи, портреты, интерьеры, иллюстрации и другие формы традиционного китайского искусства, сообщает официальный портал Творческого союза художников России.

Сбор материалов осуществляется до 25 марта.

Организатор: Творческое объединение «Время молодых XXI».

Куратор: Костецкая Наталья

Заявка в свободной форме.

Присылайте свои работы, с указанием названия, размеров и техникой исполнения на адрес: natkos4@yandex.ru Тел. 8-495-504-60-42, 8-925-504-60-42, 8-985-758-55-10.

К участию принимаются живопись, графика и декоративно-прикладное творчество.

Приветствуется владение росписью в традиционных китайских техниках

(например, гунби — «прилежная кисть», основывается на тонкой графической проработке деталей и на ясно читаемых линиях;

cеи — изображения орхидеи, бамбука, хризантемы и цветущей сливы и других стилях).