В Китайском культурном центре в САО пройдет выставка «Все краски Китая. Взгляд молодого художника из России» 

Интересно, что думает молодой российский художник о Китае, о его традициях, нравах; каково отношение к этой загадочной стране студентов и выпускников российских художественных колледжей и вузов.
В Китайском Культурном Центре в апреле 2018 года Творческое объединение «Время молодых XXI» покажет пейзажи, портреты, интерьеры, иллюстрации и другие формы традиционного китайского искусства, сообщает официальный портал Творческого союза художников России.
Сбор материалов осуществляется до 25 марта.
Организатор: Творческое объединение «Время молодых XXI».
Куратор: Костецкая Наталья
Заявка в свободной форме.
Присылайте свои работы, с указанием названия, размеров и техникой исполнения на адрес: natkos4@yandex.ru Тел. 8-495-504-60-42, 8-925-504-60-42, 8-985-758-55-10.
К участию принимаются живопись, графика и декоративно-прикладное творчество.
Приветствуется владение росписью в традиционных китайских техниках
(например, гунби — «прилежная кисть», основывается на тонкой графической проработке деталей и на ясно читаемых линиях;
cеи — изображения орхидеи, бамбука, хризантемы и цветущей сливы и других стилях).