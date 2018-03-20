«Дружба» проведет весенний мастер-класс серии «Я — художник»

Традиционный художественный мастер-класс «Последний снег» от Ольги Бакицкой пройдет в стенах культурного центра «Дружба» в воскресенье, 25 марта.

Последняя в марте творческая встреча художников-любителей будет посвящена освоению навыков рисования акриловыми красками на грунтованном картоне. Отмечается, что на этот раз участники встречи будут обучаться изображению пейзажей. Также организаторы отмечают, что все желающие могут принести холст, чтобы забрать себе готовую картину.

— Художественные мастер-классы от Ольги Бакицкой пользуются популярностью среди жителей района. Как правило, это позволяет многим привезти домой оригинальные украшения для интерьера, выполненные собственными руками, — отметила организатор культурного досуга «Дружбы» Татьяна Дадаева

На протяжении зимнего цикла мастер-классов «Я — художник» Ольга Бакицкая и участники встречи осваивали живопись, используя различную технику. Так, художники-любители учились рисовать мелом, углем на тонированной бумаге, пастелью и карандашом.