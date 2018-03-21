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Творчество Моне, Ренуара, Сислея представили в торговом центре на Ленинградке
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Творчество Моне, Ренуара, Сислея представили в торговом центре на Ленинградке 

Управа района Головинский города Москвы 6 часов назад
Фото: Управа района Головинский города Москвы
Мультимедийная выставка импрессионизма, организованная Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина, заработала в торговом центре «Метрополис» на Ленинградском шоссе.
«Люди должны знать, что у нас в городе находятся такие шедевры. Наша задача — любым путем — через игру, через перформанс, через неожиданную форму — сказать, что не нужно ехать в Париж, если у вас нет средств, приходите в Пушкинский», — сообщается на портале m24.ru со ссылкой на директора музея Марину Лошак.
Помимо этого, в торговом центре установили белый куб, в котором зрители смогут увидеть сюжеты полотен французских импрессионистов.
Экспозиция будет открыта до 4 апреля. Напомним, ТЦ «Метрополис» находится по адресу Ленинградское шоссе, д. 16а, стр. 4. (то)
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