Творчество Моне, Ренуара, Сислея представили в торговом центре на Ленинградке

Мультимедийная выставка импрессионизма, организованная Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина, заработала в торговом центре «Метрополис» на Ленинградском шоссе.

«Люди должны знать, что у нас в городе находятся такие шедевры. Наша задача — любым путем — через игру, через перформанс, через неожиданную форму — сказать, что не нужно ехать в Париж, если у вас нет средств, приходите в Пушкинский», — сообщается на портале m24.ru со ссылкой на директора музея Марину Лошак

Помимо этого, в торговом центре установили белый куб, в котором зрители смогут увидеть сюжеты полотен французских импрессионистов.

Экспозиция будет открыта до 4 апреля. Напомним, ТЦ «Метрополис» находится по адресу Ленинградское шоссе, д. 16а, стр. 4. (то)