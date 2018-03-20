Экспонаты из коллекции Топоровского опечатаны полицией Восточной Фландрии 

Полиция Восточной Фландрии начала расследование в связи с заявлением четырех арт-дилеров, клиентов адвокатского бюро Advocatenbureau SQ, утверждающих, что они пострадали из-за влияния на арт-рынок событий, связанных со скандалом вокруг экспонирования картин из коллекции Топоровского в Музее изящных искусств Гента (MSK). Эти арт-дилеры были среди подписавших открытое письмо, которое привлекло внимание к выставке в Генте. Начато полицейское расследование, проведен ряд следственных действий. Первый обыск прошел в самом MSK, где были опечатаны компьютеры и изъяты документы. Директор музея Катрин де Зегер, ранее отстраненная от должности, была допрошена. Экспонаты из коллекции Топоровского, хранившиеся на складе музея, опечатаны. Также был проведен обыск в частном доме в Брюсселе, где проживают супруги Топоровские. У них дома хранится еще одна часть их коллекции, в том числе работы, атрибутированные Василию Кандинскому, Ольге Розановой, Александре Экстер, Михаилу Ларионову и Любови Поповой. Еще один обыск был проведен у члена муниципального совета Гента Аннелиз Стормс, отвечающей за вопросы культуры и туризма. В интересах следствия полиция пока не разглашает информацию о других обысках или о возможных задержаниях. Неизвестно, какая документация и какие картины были конфискованы.
Источники: standaard.be, www.vrt.be