Ещё
Экспонаты из коллекции Топоровского опечатаны полицией Восточной Фландрии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Экспонаты из коллекции Топоровского опечатаны полицией Восточной Фландрии 

АртГид 10 часов назад
Фото: АртГид
Полиция Восточной Фландрии начала расследование в связи с заявлением четырех арт-дилеров, клиентов адвокатского бюро Advocatenbureau SQ, утверждающих, что они пострадали из-за влияния на арт-рынок событий, связанных со скандалом вокруг экспонирования картин из коллекции Топоровского в Музее изящных искусств Гента (MSK). Эти арт-дилеры были среди подписавших открытое письмо, которое привлекло внимание к выставке в Генте. Начато полицейское расследование, проведен ряд следственных действий. Первый обыск прошел в самом MSK, где были опечатаны компьютеры и изъяты документы. Директор музея Катрин де Зегер, ранее отстраненная от должности, была допрошена. Экспонаты из коллекции Топоровского, хранившиеся на складе музея, опечатаны. Также был проведен обыск в частном доме в Брюсселе, где проживают супруги Топоровские. У них дома хранится еще одна часть их коллекции, в том числе работы, атрибутированные Василию Кандинскому, Ольге Розановой, Александре Экстер, Михаилу Ларионову и Любови Поповой. Еще один обыск был проведен у члена муниципального совета Гента Аннелиз Стормс, отвечающей за вопросы культуры и туризма. В интересах следствия полиция пока не разглашает информацию о других обысках или о возможных задержаниях. Неизвестно, какая документация и какие картины были конфискованы.
Источники: standaard.be, www.vrt.be
АртГид: последние новости
Граффитчики призывают к бойкоту бренда H&M Выставки недели: выбор «Артгида». Март 2018 Главный куратор MOCA Хелен Молсуорт уволена «из-за творческих разногласий» с директором
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: о каких городах поется в этих хитах?
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца14
Сериалы 90-х, которые мы никогда не забудем9
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Что смотреть в кино с 22 марта
Видео
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
Кино
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение