Кот Василий, который будет жить в памяти

Точку в номере ставит кот Василий— «начальник» и ветеран станции Московского центрального кольца «Ростокино». Вася живет на станции с момента начала ее строительства в 2015 году и за это время заслуженно стал ее неофициальным символом.

Около года назад Василий попал в объектив старшего фотокорреспондента «ВМ» Антона Гердо, который, в свою очередь, отправил этот снимок на конкурс лучших фотографий России The Best of Russia и вошел в число победителей!

Редакция газеты поздравляет Антона с заслуженной победой.

Кстати, вечером 21 марта фотографию Василия можно будет увидеть на выставке победителей проекта The Best of Russia, которая открывается в центре современного искусства «Винзавод».