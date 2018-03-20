Питерский самиздат представили в галерее на Новопесчаной

Коллективная выставка «О, зин, ты — мир! Или приключения петербургского самиздата» открылась в галерее-мастерской «Граунд Песчаная». Проект посвящен работающим в данном жанре мастерам искусства.

«В экспозиции представлены самодельные издания, а вместе с ними и другие авторские произведения: от графики до скульптуры. Все работы объединены одним художественным принципом — принципом коллажа», — сообщается на сайте галереи.

Выставка будет работать до 22 апреля. Адрес: Новопесчаная улица, дом 23, корп. 7. (мю)