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Питерский самиздат представили в галерее на Новопесчаной
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Питерский самиздат представили в галерее на Новопесчаной 

Управа района Савеловский города Москвы 10 часов назад
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
Коллективная выставка «О, зин, ты — мир! Или приключения петербургского самиздата» открылась в галерее-мастерской «Граунд Песчаная». Проект посвящен работающим в данном жанре мастерам искусства.
«В экспозиции представлены самодельные издания, а вместе с ними и другие авторские произведения: от графики до скульптуры. Все работы объединены одним художественным принципом — принципом коллажа», — сообщается на сайте галереи.
Выставка будет работать до 22 апреля. Адрес: Новопесчаная улица, дом 23, корп. 7. (мю)
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