В Москве нашли куклу Гитлера

В предстоящую среду, 21 марта, в Международный день кукольника Музей Победы представит москвичам раритетные куклы, находящиеся в экспозиции «Подвиг и Победа великого народа». Редкие экспонаты, которые представляют собой три мягкие мимирующие перчаточные куклы Черчилля, Гитлера и Муссолини, появились в фондах музея в 2001 году. Они были переданы туда ученицей их создателя, театрального художника Екатерины Терентьевны Беклешовой — Еленой Михайловой

Об уникальных куклах известно, что они были изобретены Екатериной Беклешовой их перед Великой Отечественной войной, а их автор до сих пор является самым известным мастером в этом направлении.

Игрушечные Черчилль, Гитлер и Муссолини изготовлены из шерсти, дерева, хлопчатобумажной ткани и папье-маше. Внутри каждой из них — система трубочек, выемок и складок, управляя которыми, можно продемонстрировать самые разные эмоции и оживить персонаж.