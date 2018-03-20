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В Москве нашли куклу Гитлера
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В Москве нашли куклу Гитлера 

Национальная Служба Новостей 7 часов назад
Фото: nsn.fm
В предстоящую среду, 21 марта, в Международный день кукольника Музей Победы представит москвичам раритетные куклы, находящиеся в экспозиции «Подвиг и Победа великого народа». Редкие экспонаты, которые представляют собой три мягкие мимирующие перчаточные куклы Черчилля, Гитлера и Муссолини, появились в фондах музея в 2001 году. Они были переданы туда ученицей их создателя, театрального художника Екатерины Терентьевны Беклешовой — Еленой Михайловой.
Об уникальных куклах известно, что они были изобретены Екатериной Беклешовой их перед Великой Отечественной войной, а их автор до сих пор является самым известным мастером в этом направлении.
Игрушечные Черчилль, Гитлер и Муссолини изготовлены из шерсти, дерева, хлопчатобумажной ткани и папье-маше. Внутри каждой из них — система трубочек, выемок и складок, управляя которыми, можно продемонстрировать самые разные эмоции и оживить персонаж.
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