На Кубани дети нарисовали Страну восходящего солнца

В Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Коваленко представят экспозицию работ учащихся детских художественных школ и школ искусств города. Посетители познакомятся с работами художников от 7 до 16 лет. Тема — удивительный мир Японии. Каждая работа — рассказ о природе и людях, там проживающих.

Зрители смогут увидеть калейдоскоп японских типажей-образов («Японская красавица», «Японский рыбак на реке Касио», «Принцесса Камимусуби», «Гейша») и главные «символы» Японии («Японские приемчики», «Борьба», «Оригами», «Гэта», «Васаби», «Чайная церемония», «Актеры театра Кабуки»). Японские пейзажи («Цветение», «Гора Фудзияма») и так далее.

Произведения юных авторов разнообразны по содержанию, композиционному решению и выбору техник исполнения — от акварели и гуаши — до угля и пластилина.

Выставка будет работать с 23 марта по 8 апреля в здании музея по адресу: ул. Красная, 15, 1 этаж.