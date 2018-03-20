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Ученики школы №1282 совершили экскурсии в Музей холодной войны и Музей примитивного искусства
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Ученики школы №1282 совершили экскурсии в Музей холодной войны и Музей примитивного искусства 

Управа района Сокольники 9 часов назад
Школьники Сокольников продолжают участие в олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы».
В рамках образовательной программы ученики 8 «К» класса школы №1282 посетили несколько культурных объектов — Музей холодной войны (экспозиционный комплекс «Бункер 42», Музей лубка и примитивного искусства, а также местный музей каллиграфии.
Бункер 42 — военно-исторический музей и музейно-развлекательный комплекс, основанный в 2006 году в бывшем засекреченном военном объекте Советского союза — Запасном Командном Пункте Дальней Авиации (Объект номер 20).
Современный музей каллиграфии в Сокольниках — удивительное место, в котором собрана большая коллекция работ по всем видам, направлениям, стилям каллиграфии. Восьмиклассники своими глазами увидели японские и китайские иероглифы, славянскую письменность, европейские стили письма, арабскую вязь. Сотрудники музея утверждают, что созерцание каллиграфических работ и упражнения в чистописании помогают привести в порядок мысли, достичь внутренне гармонии, познать себя.
Фото: предоставлено музеем парка «Сокольники».
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