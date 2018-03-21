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Художественная выставка откроет Суворовский патриотический фестиваль искусств в Петербурге
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Художественная выставка откроет Суворовский патриотический фестиваль искусств в Петербурге 

ТАСС 4 часа назад
Фото: Петербургский дневник
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Выставка в Смольном художественных работ молодежи из разных городов страны откроет в среду V Российский Суворовский патриотический фестиваль искусств в Петербурге. Она посвящена 235-летию вхождения Крыма в состав Российской империи в 1783 году, сообщил на пресс-конференции в преддверии фестиваля директор Мемориального музея А. В. Суворова Владимир Гронский.
"Фестиваль начнется с выставки рисунков, которая открывается в Смольном. Более 200 участников из разных городов России — из Читы, Казани, Екатеринбурга, Подмосковья, Калининграда. Лучшие работы выставлены в большом коридоре первого этажа Смольного", — сказал Гронский.
Центральной частью фестиваля станет конкурсная программа по четырем направлениям: вокал, исполнение инструментальной музыки, хореография и художественное слово. Она начнется 22 марта. Как отметили организаторы, на участие в ней подали заявки более 100 коллективов.
В этом году художественным руководителем проекта стал известный музыкальный продюсер, заслуженный артист России Виктор Дробыш. «Мы должны сделать так, чтобы это было действительно и патриотично, и интересно. Работать нам есть над чем, особенно в музыкальном плане», — отметил он.
Активное участие в продвижении проекта принимает продюсер Иосиф Пригожин. Он подчеркнул, что это именно российский фестиваль, где будут выступать исполнители из РФ. При этом он не исключил возможности участия в нем иностранных коллективов. «Если кто-то захочет приехать из— за рубежа и стать участником Суворовского фестиваля — добро пожаловать», — сказал продюсер.
Конкурс и гала-представление
В рамках фестиваля запланированы творческие конкурсы для школьников, студентов и молодых исполнителей от 14 до 35 лет. Также пройдут различные культурно-просветительские мероприятия с участием исторических реконструкторов и специалистов в области военной истории — их площадками станут Государственный мемориальный музей А. В. Суворова, петербургское Суворовское военное училище и Исторический парк «Россия — моя история».
Кульминацией Суворовского фестиваля станет гала-концерт в музее-заповеднике «Царское Село», который состоится 19 июня на плацу за Екатерининским дворцом. Во время представления «Путь славы» с участием военно-духовых оркестров, хора, танцовщиков и вокалистов пройдет торжественное награждение лауреатов смотра искусств.
Фестиваль, основанный в 2014 году, проводится при поддержке городского правительства, Российского фонда культуры и Союза концертных деятелей Санкт-Петербурга.
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