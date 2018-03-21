Голодец открыла фотовыставку Best of Russia в центре «Винзавод» в Москве 

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Зампред правительства РФ Ольга Голодец открыла в столичном центре современного искусства «Винзавод» фотовыставку Best of Russia-2017 и призвала к продолжению проекта.
"Мне хочется поблагодарить, прежде всего, Софью Троценко, кураторов выставки и всех тех, кто имеет отношение к организации и поддержанию этого проекта. За десять лет сформировалась практически новая культура фотографирования, участия в таких фотоконкурсах и новая культура представления таких фотографий", — сказала Голодец.
По её словам, представленные на выставке фотографии — яркое напоминание о жизни страны, о которых важно не забывать. «Я бы, Софья, обратилась к вам с огромной просьбой — подумайте об её продолжении, потому что десятилетний срок — это замечательно, но уже родилась новая сущность», — подчеркнула она.
На выставке представлены работы победителей 2017 года и 100 лучших фотографий Best of Russia за десять лет. Каждый год фотоконкурс проходил в нескольких номинациях, лучшие снимки по результатам анонимного голосования жюри проекта публиковались в альбоме и входили в экспозицию Best of Russia.
Пресс-служба «Винзавода» отмечает, что за десять лет выставки ее посетили более миллиона человек, в конкурсе приняли участие почти 300 тысяч фотографий и десятки тысяч авторов. Самому молодому участнику проекта — шесть лет, старшему — 92 года. Фотовыставка страны в разные годы была показана в Париже, Эр-Рияде, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Калининграде, Перми, Екатеринбурге, Ульяновске.
В конкурсе 2017 года приняли участие работы в номинации «Люди. События. Повседневная жизнь» и в специальной теме «Юбилеи». В центре внимания фотографов — 205-летие Бородинского сражения, 60-летие отечественной космонавтики, 100-летие Октябрьской революции, фестиваль Москва-870, 200-летие со дня рождения художника Ивана Айвазовского, ключевые политические, культурные события и, конечно, личные юбилеи героев фотографий, уточняет пресс-служба.