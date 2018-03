В Москве открывается финальная выставка проекта Best of Russia

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости . Юбилейная выставка фотоисследования страны Best of Russia — 2017, которая завершает десятилетний цикл истории проекта, открывается в центре современного искусства «Винзавод», сообщает пресс-служба центра.

"Зритель увидит работы победителей 2017 года и 100 лучших фотографий Best of Russia за десять лет. Best of Russia — беспрецедентный проект, в котором могли принять участие как известные, так и начинающие фотографы. Каждый год фотоконкурс проходил в нескольких номинациях, лучшие снимки по результатам анонимного голосования жюри проекта публиковались в альбоме и входили в экспозицию Best of Russia", — говорится в сообщении.

В материале отмечается, что за десять лет выставки ее посетили более миллиона человек, в конкурсе приняли участие почти 300 тысяч фотографий и десятки тысяч авторов. Самому молодому участнику проекта — шесть лет, взрослому — 92 года. Фотовыставка страны в разные годы была показана в Париже, Эр-Рияде, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Калининграде, Перми, Екатеринбурге, Ульяновске.

В конкурсе 2017 года приняли участие работы в номинации «Люди. События. Повседневная жизнь» и в специальной теме «Юбилеи». В центре внимания фотографов — 205-летие Бородинского сражения, 60-летие отечественной космонавтики, 100-летие Октябрьской революции, фестиваль Москва-870, 200-летие со дня рождения художника Ивана Айвазовского , ключевые политические, культурные события и, конечно, личные юбилеи героев фотографий, уточняет пресс-служба.