В Москве открывается финальная выставка проекта Best of Russia 

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Юбилейная выставка фотоисследования страны Best of Russia — 2017, которая завершает десятилетний цикл истории проекта, открывается в центре современного искусства «Винзавод», сообщает пресс-служба центра.
"Зритель увидит работы победителей 2017 года и 100 лучших фотографий Best of Russia за десять лет. Best of Russia — беспрецедентный проект, в котором могли принять участие как известные, так и начинающие фотографы. Каждый год фотоконкурс проходил в нескольких номинациях, лучшие снимки по результатам анонимного голосования жюри проекта публиковались в альбоме и входили в экспозицию Best of Russia", — говорится в сообщении.
В материале отмечается, что за десять лет выставки ее посетили более миллиона человек, в конкурсе приняли участие почти 300 тысяч фотографий и десятки тысяч авторов. Самому молодому участнику проекта — шесть лет, взрослому — 92 года. Фотовыставка страны в разные годы была показана в Париже, Эр-Рияде, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Калининграде, Перми, Екатеринбурге, Ульяновске.
В конкурсе 2017 года приняли участие работы в номинации «Люди. События. Повседневная жизнь» и в специальной теме «Юбилеи». В центре внимания фотографов — 205-летие Бородинского сражения, 60-летие отечественной космонавтики, 100-летие Октябрьской революции, фестиваль Москва-870, 200-летие со дня рождения художника Ивана Айвазовского, ключевые политические, культурные события и, конечно, личные юбилеи героев фотографий, уточняет пресс-служба.
"Задумывая проект в 2007 году, мы исходили из растущей популярности фотографии. Одной из задач проекта стало формирование системы продвижения еще никому не известных, но талантливых фотографов. Более того, за десять лет существования проекта нам удалось собрать уникальный фотоархив, документирующий жизнь России", — подчеркнула президент Фонда поддержки современного искусства «Винзавод» Софья Троценко, чьи слова приводятся в сообщении.