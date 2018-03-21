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Выставка полотен Зураба Церетели откроется в Московском зоопарке в среду
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Выставка полотен Зураба Церетели откроется в Московском зоопарке в среду 

РИАМО 4 часа назад
Фото: РИАМО
В Московском зоопарке организуют персональную выставку произведений выдающегося художника и скульптора, народного художника СССР и РФ, посла доброй воли ЮНЕСКО, президента Российской академии художеств Зураба Церетели, выставка откроется в среду и продлится два месяца, сообщается на сайте столичного зоосада.
«Выставка, получившая символичное название «Весна в зоопарке», будет экспонироваться в «Доме Клюева» — памятнике исторического и архитектурного наследия, расположенном на территории зоопарка. В экспозиции представлено 13 полотен Церетели, каждое из которых посвящено весне, пробуждению природы и животным», — говорится в сообщении.
Торжественная презентация выставки «Весна в зоопарке», на которой будет присутствовать сам художник, а также руководство зоопарка, пройдет 20 марта. Выставка будет открыта для посетителей с 21 марта по 21 мая 2018 года.
«Московский зоопарк гордится соседством с Музеем-мастерской Зураба Церетели, а также многолетней дружбой с ее создателем. Работы Зураба Константиновича уникальны, без них невозможно представить современную Москву. Для нас большая честь открыть у себя выставку его картин. Уверена, что эта экспозиция понравится нашим посетителям и станет настоящим подарком для них в преддверии весны», — подчеркнула гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Церетели принимал непосредственное участие в реконструкции Московского зоопарка, начавшейся в 1990-х годах, и создал известную композицию «Дерево сказок», а также участвовал в проектировании и создании других объектов на его территории.
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