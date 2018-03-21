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Художник рисует кадры из советского кино в стиле аниме
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Художник рисует кадры из советского кино в стиле аниме 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
Не так давно в социальных сетях стали набирать популярность картинки известных кадров из советских фильмов в стиле аниме — японский стиль мультипликации. Автором этих рисунков оказался профессиональный художник Дмитрий «Ahriman» Грозов. В социальной сети «Вконтакте» у него есть свой паблик куда он выкладывает свои работы. Поначалу Дмитрий просто выкладывал свои работы на своей персональной странице, но вскоре стал получать всё больше положительных отзывов и просьб о том, чтобы продолжать творчество. Сейчас его паблик насчитывает несколько тысяч человек, а сам художник выкладывает новые рисунки каждую неделю.
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