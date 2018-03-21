В культурном центре «Вдохновение» расскажут об эпохе Возрождения

29 марта в рамках цикла лекций «История зарубежного искусства» состоится лекция Искусство эпохи Возрождения».

Лектор — Мария Седова , искусствовед, специалист по современному русскому искусству. Начало в 19:30 до 21:00 в Малом зале КЦ «Вдохновение». Вход на лекции свободный по предварительной регистрации.

Каковы основные периоды истории и стили зарубежного искусства? Цикл лекций «История зарубежного искусства» — отличный способ обновить и систематизировать свои знания. Он поможет слушателям не только разобраться в вопросах искусства ушедших эпох, но и увидеть, какой отпечаток исторические феномены накладывают на современную культуру.

Лекции ориентированы на слушателей в возрасте от 12 лет.

Мероприятие проводится при поддержке Департамента культуры г. Москвы.