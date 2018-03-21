В воскресенье в музей краеведения ростовчане смогут сходить бесплатно

В воскресенье, 25 марта, ростовчане и гости города смогут бесплатно сходить в Ростовский областной музей краеведения, который находится на улице Большой Садовой. Акцию организовал благотворительный фонд «Система» и министерство культуры региона.

Бесплатно будет доступна не только основная экспозиция, но и выставка «Слава российского оружия» из фондов Тульского государственного музея оружия. Кроме того, каждый час будут проводиться экскурсии.