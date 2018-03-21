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7 французских художников привезут в Воронежскую область уникальную выставку
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7 французских художников привезут в Воронежскую область уникальную выставку 

Вести Воронеж 4 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Выставка пройдёт в дворце Ольденбургских. Семь французских художников представят во дворце Ольденбургских уникальную современную выставку русских пейзажей. 35 полотен привезут в Воронежскую область в августе. Информация об этом появилась на официальной странице дворцового комплекса в «ВКонтакте». Картины были созданы ещё в июле 2017 года в рамках проекта «Пленэр. Исторические ландшафты России», целью которого был русско-французский культурный обмен. Тогда в семь крупных отечественных музеев на пленэр отправились семь французских живописцев. Пейзажи дворца Ольденбургских выпало писать художнице Эмили Старк.
По завершению пленэра была сформирована выставка из 35 картин. Теперь в течение всего 2018 года она будет путешествовать по российским музеям-участникам Национальной ассоциации возрождения исторических садом и парков. После чего отправится во Францию, где также будет выставляться в дворцово-парковых комплексах и замках. В дворцовый комплекс Ольденбургских выставка приедет в августе, посетить её можно будет в течение всего месяца. Фото: пресс-служба дворцового комплекса Ольденбургских
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