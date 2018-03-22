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Власти Подмосковья выделили более 100 млн рублей на реставрацию Зарайского кремля
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Власти Подмосковья выделили более 100 млн рублей на реставрацию Зарайского кремля 

RT на русском 39 минут назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Из бюджета Московской области выделили более 100 млн рублей на реставрацию музея-заповедника «Зарайский кремль» и проведение раскопок у его стен, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Министерство культуры региона. Отмечается, что такое решение принято в год 100-летия достопримечательности.
Это один из крупнейших подмосковных музеев. Его собрание включает коллекции живописи, скульптуры, графики, прикладного и декоративного искусства России, Западной Европы, Японии и Китая.
Ранее Newinform сообщало, что в Эрмитаже отреставрируют один из залов.
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