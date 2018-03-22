Власти Подмосковья выделили более 100 млн рублей на реставрацию Зарайского кремля

Из бюджета Московской области выделили более 100 млн рублей на реставрацию музея-заповедника «Зарайский кремль» и проведение раскопок у его стен, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Министерство культуры региона. Отмечается, что такое решение принято в год 100-летия достопримечательности.

Это один из крупнейших подмосковных музеев. Его собрание включает коллекции живописи, скульптуры, графики, прикладного и декоративного искусства России, Западной Европы, Японии и Китая.