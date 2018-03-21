Ещё
Минкульт не хочет выполнять решение Верховного суда РФ и возвращать немецким коллекционерам конфискованную картину «Христос во гробе»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Минкульт не хочет выполнять решение Верховного суда РФ и возвращать немецким коллекционерам конфискованную картину «Христос во гробе» 

Newsru.com 3 часа назад
Фото: Newsru.com
Министерство культуры РФ отказалось выполнять решение Конституционного и Верховного судов (КС и ВС) о возврате
конфискованной
в 2003 году картины знаменитого русского художника Карла Брюллова «Христос во гробе» коллекционерам из Германии Александру и Ирине Певзнер.
15 лет назад картина стала одной из жертв жестких таможенных правил, действующих в России. В 2003 году гражданин Германии Александр Певзнер привез в РФ картину, написанную в технике «транспарент» (ее надо смотреть на просвет), чтобы отреставрировать ее в Русском музее. Картина была задекларирована для временного ввоза, однако ФСБ арестовала ее, заподозрив коллекционера в намерении продать картину.
Несмотря на судебные постановления высших судов России об отмене конфискации картины, Министерство культуры продолжает удерживать ее в составе Музейного фонда РФ и коллекции Государственного Русского музея (ГРМ) без права реставрации и экспонирования. Неисполнение судебных актов влечет уголовную ответственность чиновников, сообщает
"Коммерсант"
7 марта 2017 года Конституционный суд признал нарушением Основного закона РФ изъятие картины в госсобственность.
А в июне 2017 года Верховный суд РФ распорядился вернуть Александру и Ирине Певзнер конфискованную картину, объявив, что  "этот спор закрыт". Согласно решению суда полотно должно было вернуться к владельцам в тот же день — 14 июня. Однако картина осталась в хранилище музея.
В начале 2018 года Выборгский горсуд направил в Минкульт предписание исполнить вступившее в силу решение о возврате картины. Но там отказались это делать, сославшись на возобновление уголовного дела о контрабанде в отношении Певзнера (он неправильно оформил разрешение на ввоз картины в Россию), а значит, картина является «вещественным доказательством». В Минкульте уверяют, что судебное разбирательство возобновлено по указанию президиума ВС, но в Верховном суде это опровергли, заявив, что дело завершилось 14 июня 2017 года отменой решения о конфискации картины.
На данный момент Генпрокуратура РФ рассматривает очередную жалобу владельцев.
Как отмечает «Коммерсант», чиновникам из Минкультуры грозит уголовная ответственность за неисполнение судебных актов, а новый скандал может привести к росту штрафных санкций в отношении России.
Newsru.com: последние новости
Художник Василий Слонов поздравил россиян с выборами Путина "Ватным Ждуном", усевшимся в священном трепете на шесть лет напротив Кремля Семья Джанни Версаче назвала вымыслом новый сезон "Американской истории преступлений", повествующий о его убийстве На генеральную репетицию балета "Нуреев" пришел Мединский
 Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сегодня выглядят герои любимых сериалов8
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца14
Тест: о каких городах поется в этих хитах?2
Особенности застольного этикета разных стран
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц3
Видео
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
Кино
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение