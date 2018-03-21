Минкульт не хочет выполнять решение Верховного суда РФ и возвращать немецким коллекционерам конфискованную картину «Христос во гробе»

Министерство культуры РФ отказалось выполнять решение Конституционного и Верховного судов (КС и ВС) о возврате

конфискованной

в 2003 году картины знаменитого русского художника Карла Брюллова «Христос во гробе» коллекционерам из Германии Александру и Ирине Певзнер.

15 лет назад картина стала одной из жертв жестких таможенных правил, действующих в России. В 2003 году гражданин Германии Александр Певзнер привез в РФ картину, написанную в технике «транспарент» (ее надо смотреть на просвет), чтобы отреставрировать ее в Русском музее. Картина была задекларирована для временного ввоза, однако ФСБ арестовала ее, заподозрив коллекционера в намерении продать картину.

Несмотря на судебные постановления высших судов России об отмене конфискации картины, Министерство культуры продолжает удерживать ее в составе Музейного фонда РФ и коллекции Государственного Русского музея (ГРМ) без права реставрации и экспонирования. Неисполнение судебных актов влечет уголовную ответственность чиновников, сообщает

"Коммерсант"

7 марта 2017 года Конституционный суд признал нарушением Основного закона РФ изъятие картины в госсобственность.

А в июне 2017 года Верховный суд РФ распорядился вернуть Александру и Ирине Певзнер конфискованную картину, объявив, что "этот спор закрыт". Согласно решению суда полотно должно было вернуться к владельцам в тот же день — 14 июня. Однако картина осталась в хранилище музея.

В начале 2018 года Выборгский горсуд направил в Минкульт предписание исполнить вступившее в силу решение о возврате картины. Но там отказались это делать, сославшись на возобновление уголовного дела о контрабанде в отношении Певзнера (он неправильно оформил разрешение на ввоз картины в Россию), а значит, картина является «вещественным доказательством». В Минкульте уверяют, что судебное разбирательство возобновлено по указанию президиума ВС, но в Верховном суде это опровергли, заявив, что дело завершилось 14 июня 2017 года отменой решения о конфискации картины.

На данный момент Генпрокуратура РФ рассматривает очередную жалобу владельцев.

Как отмечает «Коммерсант», чиновникам из Минкультуры грозит уголовная ответственность за неисполнение судебных актов, а новый скандал может привести к росту штрафных санкций в отношении России.