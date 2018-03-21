Ещё
В Минкультуры рассказали, почему не вернули картину Брюллова коллекционерам из Германии
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Минкультуры рассказали, почему не вернули картину Брюллова коллекционерам из Германии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В Министерстве культуры России рассказали, почему не вернули картину Карла Брюллова «Христос во гробе» коллекционерам из Германии Александру и Ирине Певзнер, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как рассказали в Минкультуры, с 2003 года полотно находится на хранении в Государственном Русском музее как вещественное доказательство в рамках уголовного дела против Певзнера о контрабанде.
Запросов от правоохранительных органов о возврате им вещдока не поступало.
В министерстве также отметили, что в 2016 году картинку включили в состав музейного фонда по инициативе Русского музея на основании определения суда кассационной инстанции Верховного суда.
Но президиум ВС отменил определение о конфискации, на основании чего полотно включили в музейный фонд, однако при этом было возобновлено производство по уголовному делу ввиду новых обстоятельств.
"В связи с этим временно закрыта публикация информации о картине на публичном портале государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации. На данный момент основания для исключения картины из состава Музейного фонда отсутствуют", — сообщили в ведомстве.
В 2003 году коллекционер решил привезти полотно в Россию, чтобы продать его Русскому музею.
Газета.Ru: последние новости
Объявлены лауреаты премии президента в области литературы и искусства Евгений Миронов озвучит Александра Солженицына для экспозиции о ГУЛАГе Фестиваль "Интермузей" впервые проведут на ВДНХ
 Ещё 22 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сегодня выглядят герои любимых сериалов17
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Участница шоу съела сахарную вату за три секунды5
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца15
Тест: о каких городах поется в этих хитах?2
Видео
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
ТВ
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение