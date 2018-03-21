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В «Академическом» подготовили тематическую выставку «Скоро сказка сказывается…»
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В «Академическом» подготовили тематическую выставку «Скоро сказка сказывается…» 

Твоя Газета 2 часа назад
Фото: Твоя Газета
С помощью сказки творческие ребята и их родители знакомятся в центре культуры «Академический» с богатством этнической культуры России и мира.
Как известно, без сказки не могут жить ни взрослые, ни дети. Помимо способности сказки раскрывать творческий потенциал личности человека, сказка помогает лучше понять и прочувствовать национальную культуру. Которой принадлежит.
Участники изостудий «Гармония» и «Акцент» центра культуры и досуга «Академический» под руководством Ирины Шляховой подготовили тематическую выставку «Скоро сказка сказывается…», сюжетными линиями которой выступили русские, ненецкие, карельские сказки.
Насколько индивидуальными, оригинальными и выразительными получились рисунки юных художников, могут судить зрители.
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