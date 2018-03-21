В «Академическом» подготовили тематическую выставку «Скоро сказка сказывается…»

С помощью сказки творческие ребята и их родители знакомятся в центре культуры «Академический» с богатством этнической культуры России и мира.

Как известно, без сказки не могут жить ни взрослые, ни дети. Помимо способности сказки раскрывать творческий потенциал личности человека, сказка помогает лучше понять и прочувствовать национальную культуру. Которой принадлежит.

Участники изостудий «Гармония» и «Акцент» центра культуры и досуга «Академический» под руководством Ирины Шляховой подготовили тематическую выставку «Скоро сказка сказывается…», сюжетными линиями которой выступили русские, ненецкие, карельские сказки.

Насколько индивидуальными, оригинальными и выразительными получились рисунки юных художников, могут судить зрители.