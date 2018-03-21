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Челябинцев приглашают прочитать военные письма и нарисовать агитплакаты
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Челябинцев приглашают прочитать военные письма и нарисовать агитплакаты 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В областном историческом музее Челябинска открывается выставка посвященная 73 годовщине победы в Великой отечественной войне. Об этом «АиФ-Челябинск» сообщили в пресс-службе музея.
29 марта в 14.00 в фойе второго этажа западной башни музея состоится официальное открытие выставки«Война глазами очевидцев: плакаты и фронтовые письма».
«В экспозицию вошли плакаты времен Великой Отечественной войны, которые помогут посетителям мысленно перенестись в ту суровую эпоху, понять настроение советских граждан. На многих плакатах авторы в карикатурном виде изобразили врага. На выставке представлены и письма — написанные солдатами в минуты затишья между боями и приходившие к ним из дома, от родных», — пояснили в музее.
Каждый из посетителей выставки также сможет написать своё письмо неизвестному солдату и свернуть его по форме солдатского треугольника. Школьникам предложат поэкспериментировать в изображении боевого плаката, который должен поднять дух воинов. Выставка будет работать до 23 июня 2018 года. Вход платный.
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