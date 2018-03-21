Палитра художников Свитичей: три поколения

25 марта в Выставочном зале Арт-Центра Солнцево завершит работу выставка, посвященная творчеству трех поколений художников Свитичей. Глава семьи, член союза художников СССР Леонид Фомич (1936-1991) родился в казахском городе Джамбуле. Дед был иконописцем, отец — фотохудожником. Дети, особенно Володя (так звали Леонида в детстве) и Иван оказались тоже талантливы к живописи, и школьный учитель рисования Василий Антонович Горбанев посоветовал матери отправить их учиться в Москву. Так два бедных мальчика из Джамбула оказалась в одной из самых элитных художественных школ Москвы. После ее окончания Володя поступил в Суриковский институт, потом оформлял спектакли в Карагандинском драмтеатре. В 1967 году был принят в Союз художников. После переезда в Москву в 1972 году сотрудничал с Химкинским комбинатом художественных работ. Часто участвовал во всесоюзных и республиканских выставках.

Леонид Свитич. «Солнцево»

Сюжеты его живописи отражают жизненную и творческую биографию художника: казахстанские пейзажи и натюрморты, целинные дороги, романтику землепроходцев и строителей Байкало-амурской магистрали, солнцевские сюжеты, храмы Подмосковья и вятские деревни. На выставке представлены работы, в которых провидчески проступают лики Спасителя, Николая чудотворца, святого Власия у ворот Переделкинского храма Воскресенья. Очень любил писать Солнцево, в котором жил, и его окрестности, леса, Переделкино, пастернаковские места.

Леонид Свитич. «Дорога. Степь»

Но однажды дом, в котором располагалась мастерская, сгорел вместе со всеми картинами, которые были написаны за тридцать лет. Сам едва спасся от огня. Успел вынести из пылающего дома только две работы. Эта трагедия укоротила его жизнь, и в 55 лет его не стало — тромб в сердце. Осталась замечательная живопись и талантливые дети — Илья и Настя.

Илья Свитич. «Лошадка»

Анастасия Свитич. «Ваза»

Во время пожара сгорело и несколько работ Ильи Свитича (1965-2002). Он учился в той же художественной школе, что и отец, закончил графический факультет Суриковского института, где учился вместе со своей женой Нонной. Илья воспринимал жизнь глубоко и полно, очень любил писать старинные русские храмы и усадьбы, мир природы и животных, особенно лошадей. На выставке можно увидеть и офорты Ильи, тонко передающие мир средневековых европейских городов, удивительные акварельные портреты и рисунки. Его светоносная, романтическая живопись соответствовала его характеру — доброму, отзывчивому, эмоционально-тонкому. Но Богу угодно было забрать его из этого мира очень рано — в 36 лет. Его машину смял КАМАЗ, который ехал по встречной полосе.

Илья Свитич. «Рабин Гуд»

Безутешной осталась его жена Нонна Владимировна Алешина. Она училась сначала в Федоскинской школе миниатюрной живописи, а потом в мастерской книги профессора Б. А. Дехтерева в Суриковском институте. Нонна успешно работает и как книжный иллюстратор, и как живописец. Оформила десятки книг: сказки о животных и богатырях, исторические повести о викингах, рассказы о Москве и многие другие. Её многофигурные композиции передают и юмор, и печаль, и радость. Работы Ильи и Нонны хранятся в частных коллекциях Москвы, Осаки, Дюссельдорфа, Хельсинки, Варшавы, Праги, Хайфы. В Последние годы Нонна расписывает храмы.

Настя Алешина, дочка Ильи и Нонны дизайнер рекламы, очень творческий человек, на выставке представила свои натюрморты и плакаты. У нее свой успешный портал в Интернете.

Анастасия Алешина со своими работами

Дочь Леонида Фомича — Анастасия Свитич тоже пошла по стопам отца и старшего брата. Закончила театрально-художественное училище в Москве, работала в мастерских театра им. Маяковского, затем училась на факультете художественного текстиля Строгановского училища (теперь академии). Дипломный проект делала для музыкального театра Евгения Колобова . Сейчас преподает на отделении дизайна в МГУ , ведет мастерскую по академическому рисунку, защитила кандидатскую диссертацию по графической иллюстрации. На выставке посетители подолгу рассматривают ее выразительные натюрморты, романтичные эскизы декоративных тканей и панно.

Анастасия Свитич рассказывает о своих работах

Собирается продолжить семейную традицию и ее сын Данила Попенков, у которого хорошее чувство цвета и линии. Он ученик 11 класса школы № 1000. Готовится к поступлению в Строгановскую академию. Те, кто пришел на выставку любуются его яркими натюрмортами и необычной графикой, очень современной по стилю.

Даниил Попенков. «Натюрморт»