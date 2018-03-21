Актеры Театра Наций примут участие в создании новой экспозиции Музея истории ГУЛАГа

Музей истории ГУЛАГа и Театр Наций объявили о долгосрочном сотрудничестве, в рамках которого запустят совместный проект с участием актеров. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда памяти.

«Артисты Театра Наций примут участие в создании новой экспозиции Музея — «История ГУЛАГа в судьбах людей и судьбе страны», которая откроется осенью 2018 г. Новая экспозиция впервые покажет историю ГУЛАГа как единый процесс, позволит каждому посетителю заглянуть в глаза и выслушать истории людей, переживших репрессии», — говорится в сообщении.

«Я очень рад тому, что Театр Наций и Музей истории ГУЛАГа начинают сотрудничество. Письма и дневники людей, пострадавших во время репрессий, зазвучат голосами моих друзей и партнеров по спектаклям Театра Наций. Я считаю очень важным, что Театр участвует в создании экспозиции Музея «История ГУЛАГа в судьбах людей и судьбе страны», и надеюсь, что результат этой работы передаст зрителям и человеческую боль, и историческую трагедию, и главное — сможет помочь нам всем понять горький урок нашего прошлого», — приводятся в сообщении слова Е. Миронова.

Проект новой экспозиции на Московском культурном форуме, который с 23 по 25 марта пройдет в ЦВЗ «Манеж».