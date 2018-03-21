Евгений Миронов озвучит Александра Солженицына для экспозиции о ГУЛАГе

Государственный Театр Наций объявил о долгосрочном сотрудничестве с Музеем истории ГУЛАГа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу театра.

Совместным проектом стала экспозиция «История ГУЛАГа в судьбах людей и судьбе страны», которая будет открыта осенью 2018 года.

Она представит историю лагеря как единый процесс и позволит посетителям выслушать тех, кто пережил репрессии.