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Евгений Миронов озвучит Александра Солженицына для экспозиции о ГУЛАГе
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Евгений Миронов озвучит Александра Солженицына для экспозиции о ГУЛАГе 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Государственный Театр Наций объявил о долгосрочном сотрудничестве с Музеем истории ГУЛАГа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу театра.
Совместным проектом стала экспозиция «История ГУЛАГа в судьбах людей и судьбе страны», которая будет открыта осенью 2018 года.
Она представит историю лагеря как единый процесс и позволит посетителям выслушать тех, кто пережил репрессии.
Каждый текст произнесут от первого лица. В озвучивании приняли участие актеры Чулпан Хаматова, Лия Ахеджакова, Инна Чурикова, Юлия Пересильд, Евгений Ткачук, Андрей Смоляков, Игорь Гордин, Ингеборга Дапкунайте и др.
Художественный руководитель театра Евгений Миронов озвучит писателя, бывшего узника ГУЛАГа Александра Солженицына.
Первый совместный проект театра и музея пройдет 24 марта в рамках Московского культурного форума. Артист Владимир Еремин прочитает отрывок из книги «Июнь» Дмитрия Быкова. Директор музея Роман Романов примет участие во встрече и обсуждении произведения.
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