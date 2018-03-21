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Ходят чаще, чем на футбол: Мединский рассказал об интересе россиян к музеям
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Ходят чаще, чем на футбол: Мединский рассказал об интересе россиян к музеям 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Рост доходов федеральных музеев за последние пять лет составил 151%, в музей люди ходят чаще, чем на футбол, а очереди на популярные выставки стали «мемом в интернете», сказал министр культуры РФ Владимир Мединский в ходе правительственного часа в Совете Федерации в среду.
В среду министр культуры Мединский выступил с докладом «О современной модели культурной политики в Российской Федерации».
"Многотысячные культурные очереди на классическое искусство уже стали мемом в интернете — очереди на Айвазовского, Серова, Верещагина отличают культурную жизнь нашей страны. Музеи страны в 2017 году посетили 125 миллионов человек. При этом рост доходов федеральных музеев от оказания платных услуг за последние пять лет — плюс 151%. Это не кино, не коммерция. В музеи ходят людей больше, чем на футбол", — сказал Мединский.
Он отметил, что лидерами в театральной сфере являются федеральные театры. По его словам, количество спектаклей за пять лет выросло на 31%, количество зрителей — на 42%, а общие доходы от оказания платных услуг — на 118%.
Кроме того, на 27% за 2017 год вырос объем продаж абонементов в филармонию.
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