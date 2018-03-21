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Воспитанники воскресной школы Храма в Сокольниках побывали в Музее прикладного искусства
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Воспитанники воскресной школы Храма в Сокольниках побывали в Музее прикладного искусства 

Управа района Сокольники 2 часа назад
Фото: Управа района Сокольники
Учащиеся младшей группы воскресной школы, действующей при Храме Воскресения Христова в Сокольниках, совершили культурный поход в Музей декоративно-прикладного и народного искусства.
Экскурсия прошла в минувшее воскресенье, 18 марта. Воспитанники воскресной школы очень любят этот музей, поскольку он является единственным в России культурным учреждением, который объединил в своей коллекции произведения российского декоративно-прикладного искусства времен восемнадцатого-двадцатого веков.
Юные жители района Сокольники познакомились с произведениями народного промысла из различных губерний России. Дети осмотрели северодвинские ковши-скобкари, городецкие прялочные донца, изучили мезенскую роспись, поволжскую резьбу и другие экспонаты музейного комплекса. Кроме того, участникам экскурсии рассказали о быте русских крестьян, который был тесно связан с календарным кругом и традициями Древней Руси. Дети даже попробовали прясть самостоятельно. Кульминацией экскурсии стал мастер-класс по росписи деревянных ложек, которые ребята забрали с собой на память о музее.
Фото: предоставлено Храмом Воскресения Христова в Сокольниках.
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