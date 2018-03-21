Гонки на радиоуправляемых машинках устроят на Соколе

В воскресенье, 25 марта, в музее «Экспериментаниум» на Ленинградском проспекте пройдет увлекательное мероприятие для детей от 6 до 12 лет.

Как сообщили в пресс-службе музея, юных гостей ждут задания по безопасности, гонки на радиоуправляемых моделях, сделанных своими руками. А помочь ребятам в сборке модели настоящего автомобиля смогут их родители.

— Занятость с 10.00 до 17.00 с перерывами по 30 минут между программами, — уточнили в музее. — Принять участие могут все желающие, записавшись у нас на сайте.

Адрес музея занимательных наук «Экспериментаниум»: Ленинградский просп., д. 80, к.11. (жм)