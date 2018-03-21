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Культурный центр «Зеленоград» представит выставку живописи и графики Андрея Маркина
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Культурный центр «Зеленоград» представит выставку живописи и графики Андрея Маркина 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Юбилейная выставка живописи и графики Андрея Маркина будет открыта в фойе КЦ «Зеленоград» с 24 марта по 19 апреля.
На выставке представят ретроспективу графических и живописных работ учеников студии «Новый портрет» и бессменного преподавателя Андрея Маркина: портреты и натюрморты, а также пейзажи, выполненные на пленэрах и в путешествиях. На работах, выполненных маслом и акварелью, изображены домашние питомцы и друзья художников, сочные фрукты и изысканные предметы интерьера, архитектурные памятники и деревенские домики.
Студия была открыта в октябре 2008 года. Ее отличительной особенностью стал акцент на технику рисования человека с натуры. За время существования студии в ее работе приняли участие множество учеников и моделей. Студия провела выставки в лучших залах города.
Андрей Маркин родился и вырос в Андреевке в семье художника Виктора Маркина. Окончил зеленоградскую художественную школу, затем Московское художественное училище памяти 1905 года. С отличием окончил Всероссийскую академию живописи, ваяния и зодчества. В 2003 году принимал участие в росписи Храма Серафима Саровского в городе Сарове. Проявил себя как иллюстратор.
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