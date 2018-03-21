Культурный центр «Зеленоград» представит выставку живописи и графики Андрея Маркина

Юбилейная выставка живописи и графики Андрея Маркина будет открыта в фойе КЦ «Зеленоград» с 24 марта по 19 апреля.

На выставке представят ретроспективу графических и живописных работ учеников студии «Новый портрет» и бессменного преподавателя Андрея Маркина: портреты и натюрморты, а также пейзажи, выполненные на пленэрах и в путешествиях. На работах, выполненных маслом и акварелью, изображены домашние питомцы и друзья художников, сочные фрукты и изысканные предметы интерьера, архитектурные памятники и деревенские домики.

Студия была открыта в октябре 2008 года. Ее отличительной особенностью стал акцент на технику рисования человека с натуры. За время существования студии в ее работе приняли участие множество учеников и моделей. Студия провела выставки в лучших залах города.