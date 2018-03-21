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Посещаемость нижегородских музеев Горького увеличилась после их реставрации
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Посещаемость нижегородских музеев Горького увеличилась после их реставрации 

Vgoroden.ru 45 минут назад
Фото: Vgoroden.ru
Посещаемость музеев Горького существенно увеличилась после того, как была проведена их реставрация. Об этом сообщила директор департамента культуры Наталья Суханова на заседании городской думы 21 марта.
Напомним, в 2017 году были начаты реставрационные работы в трех музеях писателя. В общей сложности на эти цели было выделено более 40 млн рублей.
«Реставрация музеев стала самым главным событием. На сегодняшний день все филиалы открыты. Количество посетителей заметно увеличилось. Например, в домик Каширина ежедневно приходит не менее восьми групп. Уже сейчас ведется запись на апрель», — отметила Суханова.
Напомним, уникальные экспонаты вернулись в музей Горького после реставрации.
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