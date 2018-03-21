Посещаемость нижегородских музеев Горького увеличилась после их реставрации

Посещаемость музеев Горького существенно увеличилась после того, как была проведена их реставрация. Об этом сообщила директор департамента культуры Наталья Суханова на заседании городской думы 21 марта.

Напомним, в 2017 году были начаты реставрационные работы в трех музеях писателя. В общей сложности на эти цели было выделено более 40 млн рублей.

«Реставрация музеев стала самым главным событием. На сегодняшний день все филиалы открыты. Количество посетителей заметно увеличилось. Например, в домик Каширина ежедневно приходит не менее восьми групп. Уже сейчас ведется запись на апрель», — отметила Суханова.

Напомним, уникальные экспонаты вернулись в музей Горького после реставрации.