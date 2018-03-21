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4 тысячи рисунков за 11 лет: художник каждый день выкладывает работы, чтобы отследить, достиг ли он прогресса
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4 тысячи рисунков за 11 лет: художник каждый день выкладывает работы, чтобы отследить, достиг ли он прогресса 

Bigpicture.ru 43 минуты назад
Фото: Bigpicture.ru
Майклу Винкельману (Mike Winkelmann) 36 лет, он художник и живет в Америке. Казалось бы, ничего необычного, если бы не одно но: его удивительная преданность своему делу.
В далеком 2007 году Майкл поставил себе цель: каждый день рисовать или делать иллюстрацию и выкладывать это на свой сайт и в инстаграм. За 11 лет он ни разу не остановился. В его проекте «Ежедневное» все работы разделены по годам, когда был сделан рисунок. Такой формат позволяет легче отслеживать прогресс.
Как объясняет сам Майкл, он просто хотел отследить свои успехи в иллюстрации и при помощи дисциплины стать лучше в своем деле.
Публикация от beeple (@beeple_crap)
13 Окт 2017 в 9:09 PDT  Прогресс действительно невероятный: с карандашных зарисовок Майкл за 11 лет перешел на компьютерную графику и моделирование, создавая невероятные иллюстрации.
Публикация от beeple (@beeple_crap)
6 Ноя 2017 в 9:32 PST  Сам художник к своим произведениям относится со скепсисом. У себя в фейсбуке он пишет: «Некоторые работы нормальные, но большинство из них просто дрянь».
Публикация от beeple (@beeple_crap)
27 Фев 2018 в 7:14 PST  Несмотря на популярность художника, критику по отношению к себе мы можем наблюдать даже в графе «награды» в фейсбуке, где Майкл пишет: «Во втором классе я думал, что выиграю художественный конкурс».
Публикация от beeple (@beeple_crap)
24 Фев 2018 в 7:55 PST  Но 350 тысяч подписчиков в инстаграме не согласны с отношением Майкла к самому себе. В комментариях они часто описывают свой восторг от той или иной работы.
Публикация от beeple (@beeple_crap)
11 Мар 2018 в 12:10 PDT  Майкл советует: если хотите заняться чем-то, то начните делать это прямо сейчас, и с каждым днем вам будет становиться все легче и легче. Впоследствии ваши результаты послужат мотивацией для дальнейших свершений.
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