4 тысячи рисунков за 11 лет: художник каждый день выкладывает работы, чтобы отследить, достиг ли он прогресса

Майклу Винкельману (Mike Winkelmann) 36 лет, он художник и живет в Америке. Казалось бы, ничего необычного, если бы не одно но: его удивительная преданность своему делу.

В далеком 2007 году Майкл поставил себе цель: каждый день рисовать или делать иллюстрацию и выкладывать это на свой сайт и в инстаграм. За 11 лет он ни разу не остановился. В его проекте «Ежедневное» все работы разделены по годам, когда был сделан рисунок. Такой формат позволяет легче отслеживать прогресс.

Как объясняет сам Майкл, он просто хотел отследить свои успехи в иллюстрации и при помощи дисциплины стать лучше в своем деле.

Публикация от beeple (@beeple_crap)

13 Окт 2017 в 9:09 PDT Прогресс действительно невероятный: с карандашных зарисовок Майкл за 11 лет перешел на компьютерную графику и моделирование, создавая невероятные иллюстрации.

Публикация от beeple (@beeple_crap)

6 Ноя 2017 в 9:32 PST Сам художник к своим произведениям относится со скепсисом. У себя в фейсбуке он пишет: «Некоторые работы нормальные, но большинство из них просто дрянь».

Публикация от beeple (@beeple_crap)

27 Фев 2018 в 7:14 PST Несмотря на популярность художника, критику по отношению к себе мы можем наблюдать даже в графе «награды» в фейсбуке, где Майкл пишет: «Во втором классе я думал, что выиграю художественный конкурс».

Публикация от beeple (@beeple_crap)

24 Фев 2018 в 7:55 PST Но 350 тысяч подписчиков в инстаграме не согласны с отношением Майкла к самому себе. В комментариях они часто описывают свой восторг от той или иной работы.

Публикация от beeple (@beeple_crap)

11 Мар 2018 в 12:10 PDT Майкл советует: если хотите заняться чем-то, то начните делать это прямо сейчас, и с каждым днем вам будет становиться все легче и легче. Впоследствии ваши результаты послужат мотивацией для дальнейших свершений.