Дошкольники получили сертификаты на выставке HTML

Проекты для участия в выставке научно-технического творчества молодежи подготовили воспитанники дошкольного отделения №1 ОК «Юго-Запад» Иван Волошинов и Платон Ушаков.

Воспитанники групп «Умка» и «Непоседы» выступили с оригинальными изобретениями: Иван Волошинов под руководством воспитателя Ларисы Николаевны Коршуновой продемонстрировал изобретение «Скорая помощь из пластиковой бутылки, или как дать вторую жизнь сломанным вещам». А Платон Ушаков под руководством воспитателя Евгении Александровны Рязанкиной выступил с проектом «Машина будущего».

Ребята были награждены сертификатами.