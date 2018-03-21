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Дошкольники получили сертификаты на выставке HTML
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Дошкольники получили сертификаты на выставке HTML 

Вестник района Гагаринский 42 минуты назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Проекты для участия в выставке научно-технического творчества молодежи подготовили воспитанники дошкольного отделения №1 ОК «Юго-Запад» Иван Волошинов и Платон Ушаков.
Воспитанники групп «Умка» и «Непоседы» выступили с оригинальными изобретениями: Иван Волошинов под руководством воспитателя Ларисы Николаевны Коршуновой продемонстрировал изобретение «Скорая помощь из пластиковой бутылки, или как дать вторую жизнь сломанным вещам». А Платон Ушаков под руководством воспитателя Евгении Александровны Рязанкиной выступил с проектом «Машина будущего».
Ребята были награждены сертификатами.
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