Музей заповедник «Коломенское» приглашает на выставку

Завтра, 22 марта, в 14.00, в музее-заповеднике «Коломенское» состоится открытие выставки творческих работ молодежи с ограниченными возможностями здоровья.

До 15 апреля 2018 года на уличных стендах будет представлена выставка «Яркие краски творческой души».

Сотрудничая с Центром психолого-педагогического сопровождения студентов с ограниченными возможностями здоровья Московского педагогического государственного университета, музей посредством выставочного проекта «Яркие краски творческой души» позволяет расширить круг зрителей, с которыми художники могут поделиться своими мыслями и чувствами.

Возрастная категория: 6+

Адрес: станция метро «Коломенская», проспект Андропова, д. 39 Уличные стенды около входа № 2.

Осмотр выставки — бесплатно.