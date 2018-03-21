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Музей заповедник «Коломенское» приглашает на выставку
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Музей заповедник «Коломенское» приглашает на выставку 

Наш Теплый стан 36 минут назад
Завтра, 22 марта, в 14.00, в музее-заповеднике «Коломенское» состоится открытие выставки творческих работ молодежи с ограниченными возможностями здоровья.
До 15 апреля 2018 года на уличных стендах будет представлена выставка «Яркие краски творческой души».
Сотрудничая с Центром психолого-педагогического сопровождения студентов с ограниченными возможностями здоровья Московского педагогического государственного университета, музей посредством выставочного проекта «Яркие краски творческой души» позволяет расширить круг зрителей, с которыми художники могут поделиться своими мыслями и чувствами.
Возрастная категория: 6+
Адрес: станция метро «Коломенская», проспект Андропова, д. 39 Уличные стенды около входа № 2.
Осмотр выставки — бесплатно.
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