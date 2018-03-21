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Картины Василия Верещагина увидели юные художники из Кузьминок
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Картины Василия Верещагина увидели юные художники из Кузьминок 

Управа района Кузьминки 26 минут назад
Фото: Управа района Кузьминки
Учащиеся младших и старших классов художественной школы детской школы искусств «Центр» района Кузьминки побывали на выставке «Василий Верещагин» в залах Третьяковской галереи на Крымском валу, д. 10.
— Грандиозная экспозиция произвела большое впечатление на всех участников экскурсии, — отметил представитель школы.
Под руководством своих преподавателей ребята научились видеть особые художественные приемы мастера, ценность подлинных материалов и костюмов для создания образов картин.
Начинающие художники даже совершили маленькое открытие: они узнали, что при создании своих набросков мастер использовал итальянский карандаш или черный мел. (вт)
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