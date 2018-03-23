В КЦ «Зеленоград» в субботу развернется выставка индустрии красоты и здоровья

Зеленоградские профессионалы индустрии красоты и здоровья представят свои товары и услуги на специализированной выставке «Весна — красота». Мероприятие будет проходить 24 марта на площадках Культурного центра «Зеленоград».

Посетители увидят презентации салонов красоты и маникюра, фитнесс и фото-студий, медицинских центров, парфюмерных и косметических магазинов. Все желающие смогут поучаствовать в тренингах, мастер-классах и лекциях от профессионалов, а также проконсультироваться у врачей и специалистов.

Гостей выставки порадуют своими выступлениями любительский духовой оркестр КЦ «Зеленоград», а также участники школы танцев Armenycasa, студии исторических бальных танцев «Зеленоградский бал» и творческой мастерской «Качели». Мероприятие начнется в 12.00.