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В КЦ «Зеленоград» в субботу развернется выставка индустрии красоты и здоровья
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В КЦ «Зеленоград» в субботу развернется выставка индустрии красоты и здоровья 

Савелки 1 час назад
Фото: Савелки
Зеленоградские профессионалы индустрии красоты и здоровья представят свои товары и услуги на специализированной выставке «Весна — красота». Мероприятие будет проходить 24 марта на площадках Культурного центра «Зеленоград».
Посетители увидят презентации салонов красоты и маникюра, фитнесс и фото-студий, медицинских центров, парфюмерных и косметических магазинов. Все желающие смогут поучаствовать в тренингах, мастер-классах и лекциях от профессионалов, а также проконсультироваться у врачей и специалистов.
Гостей выставки порадуют своими выступлениями любительский духовой оркестр КЦ «Зеленоград», а также участники школы танцев Armenycasa, студии исторических бальных танцев «Зеленоградский бал» и творческой мастерской «Качели». Мероприятие начнется в 12.00.
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