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Выставка, посвященная Валентине Левко, откроется 14 апреля
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Выставка, посвященная Валентине Левко, откроется 14 апреля 

Вестник района Гагаринский 19 минут назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Выставка к 60-летию творческой деятельности народной артистки РСФСР, солистки Большого театра Валентины Левко откроется 14 апреля в Леонтьевском переулке.
Дом-музей Станиславского представит экспозицию «Приношение великой певице». Кураторами выставки стали музей Московского художественного академического театра, оперный театр-музей при Доме К. Станиславского под руководством Андрея Цветкова-Толбина, Центр вокального искусства Валентины Левко.
В программе торжественного открытия выставки — опера-пролог к музыкальной драме Л. Мея «Псковитянка» Н. А. Римского-Корсакова «Боярыня Вера Шелога».
На вечере выступят ведущие солисты московских оперных театров.
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