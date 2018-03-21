Выставка, посвященная Валентине Левко, откроется 14 апреля

Выставка к 60-летию творческой деятельности народной артистки РСФСР, солистки Большого театра Валентины Левко откроется 14 апреля в Леонтьевском переулке.

Дом-музей Станиславского представит экспозицию «Приношение великой певице». Кураторами выставки стали музей Московского художественного академического театра, оперный театр-музей при Доме К. Станиславского под руководством Андрея Цветкова-Толбина, Центр вокального искусства Валентины Левко.

В программе торжественного открытия выставки — опера-пролог к музыкальной драме Л. Мея «Псковитянка» Н. А. Римского-Корсакова «Боярыня Вера Шелога».

На вечере выступят ведущие солисты московских оперных театров.