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25 марта в Пушкинском музее состоится лекция Тако Диббитса «С любовью к Рембрандту»
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25 марта в Пушкинском музее состоится лекция Тако Диббитса «С любовью к Рембрандту» 

ТАСС 14 минут назад
Москва, 21 марта 2018 г. В ГМИИ им. А. С. Пушкина состоится встреча с директором амстердамского Рейксмузеума (Rijksmuseum) Тако Диббитсом «С любовью к Рембрандту». Приезд главы одного из крупнейших художественных музеев мира приурочен к открытию выставки «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции». На лекции Тако Диббитс расскажет об одном из величайших голландских живописцев — Рембрандте Харменсе ван Рейне, знаменитые полотна которого являются жемчужиной коллекции Рейксмузеума.
Рембрандт Харменс ван Рейн — яркий представитель золотого века голландской живописи. Талант художника был поистине многогранен — он писал живописные произведения на исторические и библейские сюжеты, портреты, натюрморты, был выдающимся офортистом и рисовальщиком. Считается, что успех к Рембрандту пришел именно в Амстердаме, в который художник переехал из родного Лейдена. Здесь мастер прожил тридцать лет, пройдя путь от славы и богатства до полного разорения. Именно в Амстердаме находится знаменитое полотно «Ночной дозор», занимающее центральное место в экспозиции Рейксмузеума. Специально для демонстрации этого грандиозного произведения здание музея было перестроено в 1906 году.
Тако Диббитс начал работать в Рейксмузеуме в 2002 году, заняв должность куратора коллекции живописи XVII века. Затем он отвечал за создание новой экспозиции после реконструкции музея, а также за развитие его цифровой стратегии, принимал участие в создании сайта Rijksstudio. В 2008 году Тако Диббитс был назначен директором коллекций, а в 2016 году стал директором музея. Он — куратор таких успешных выставок, как «Рембрандт и Караваджо» (2006) и «Поздний Рембрандт» (2015).
Цена билета— 650 рублей (льготный — 300 рублей) Билеты доступны в кассах музея и на официальном сайте ГМИИ им. А. С. Пушкина Вход в залы музея для посещения лекции — за 30 минут до начала.
Пресс-служба ГМИИ им. А. С. Пушкина Мария Тихонова press@arts-museum.ru +7 916 142 96 38
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