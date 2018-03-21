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В одной из школ Хорошёвского района открылась выставка работ художника Александра Стасюка
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В одной из школ Хорошёвского района открылась выставка работ художника Александра Стасюка 

Управа района Хорошевский города Москвы 7 часов назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
Персональная выставка художника Александра Стасюка «Мир цвета» открылась во вторник, 20 марта, в школе № 1409 в Хорошёвском районе. Об этом сообщили в администрации учебного заведения.
Там рассказали, что на открытие пришел сам художник. Некоторые ученики — в частности, из 8 класса — смогли встретиться с ним и задать свои вопросы.
Александр Стасюк родился в 1944 году в Москве, окончил с отличием МВХПУ им. Строганова в 1970 году. Заслуженный художник России, почетный работник высшего образования, профессор, заведующий кафедрой проектирования интерьера МГХПА им. С. Г. Строганова, член Союза художников России и ряда других творческих объединений художников, член Московского союза архитекторов, действительный член Академии архитектурного наследия. (ак)
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