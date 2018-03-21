В одной из школ Хорошёвского района открылась выставка работ художника Александра Стасюка

Персональная выставка художника Александра Стасюка «Мир цвета» открылась во вторник, 20 марта, в школе № 1409 в Хорошёвском районе. Об этом сообщили в администрации учебного заведения.

Там рассказали, что на открытие пришел сам художник. Некоторые ученики — в частности, из 8 класса — смогли встретиться с ним и задать свои вопросы.

Александр Стасюк родился в 1944 году в Москве, окончил с отличием МВХПУ им. Строганова в 1970 году. Заслуженный художник России, почетный работник высшего образования, профессор, заведующий кафедрой проектирования интерьера МГХПА им. С. Г. Строганова, член Союза художников России и ряда других творческих объединений художников, член Московского союза архитекторов, действительный член Академии архитектурного наследия. (ак)