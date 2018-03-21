В детском клубе на Подольской любители фотографии представили свои работы на тему природы 

Жители района Марьино, которые любят фотографировать, представили свои работы на выставке «Природы чудные мгновенья», которая открылась на базе детского клуба «Подросток» на улице Подольской.
— Выставка приурочена ко Всемирному дню Земли, — пояснила руководитель «Подростка» Людмила Стегалина.
Экспозиция будет доступна для осмотра до 24 марта. Увидеть фотографии можно с 14.00 до 19.00 по адресу: улица Подольская, дом 25, кв. 1, станция метро «Марьино». Вход свободный для всех желающих без предварительной регистрации. (то)